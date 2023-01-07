В Генштабе ВСУ рассказали, что происходило на фронте в Рождество 7.01.2023, 20:37

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два склада боеприпасов россиян.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Как рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, несмотря на объявленный так называемый «режим прекращения огня», российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Наряду с этим в течение суток Россия нанесла авиаудар и осуществила семь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

- Враг сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах, - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела; на Слобожанском направлении захватчиками были обстреляны районы четырех населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневая активность врага зафиксирована у 13 населенных пунктов; на Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов; на Авдеевском направлении вражескому огневому воздействию подверглись шесть населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском направлении были обстреляны четыре населенных пункта Донецкой области; на Запорожском направлении под огневое поражение попали районы 16 населенных пунктов; на Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура вблизи 17 населенных пунктов.

Также в Генштабе ВСУ предупредили, что опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населённом пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага.

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