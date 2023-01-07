«Не стесняйтесь показаться скрягой или задержать очередь» 7.01.2023, 20:44

Какие права белорусы имеют в магазине.

В магазине, киоске, на рынке ‒ где бы покупатель ни приобретал товары, его взаимоотношения с продавцом регулируются соответствующими законами. Их незнание, как известно, не освобождает от ответственности, зато хотя бы минимальное владение нужной правовой информацией наверняка избавит многих от неприятностей и нервотрепки, пишет myfin.by.

Добро пожаловать, или Кому в магазин вход запрещен?

Ушли в прошлое времена, когда за полчаса до закрытия магазина рвущимся в торговый зал покупателям преграждала путь «тетя Дуся» со шваброй в руках. Отчасти причиной этому стало изменение менталитета продавцов, научившихся считать свои деньги и не упускающих возможности заработать больше. К тому же за права тех, кто находится по другую сторону прилавка, вступился закон, запрещающий прекращать доступ покупателей в торговый зал в связи с приближением окончания времени работы объекта.

Согласно постановлению cовета министров Беларуси от 22 июля 2014 г. № 703 «О продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров» (далее – Постановление) за 10 минут до закрытия торгового объекта продавец может лишь предупредить покупателей о том, что время работы подходит к концу и обслуживание покупателей прекращается. Касса заканчивает работу только по окончании расчетов с последним покупателем.

В магазин попали, что дальше?

Итак, в магазин мы попали. Следующий вопрос, который начинает волновать покупателя, ‒ куда девать сумку или пакет, чтобы не ходить с ними по торговому залу.

Закон обязует продавца оборудовать специальное место для обеспечения сохранности вещей покупателя (хозяйственных сумок, пакетов, чемоданов, портфелей и иных крупногабаритных вещей). В некоторых супермаркетах для этого существует соответствующий отдел с обслуживающим персоналом, а в магазинах поменьше ‒ шкафчики или полки. Кстати, пресловутые надписи на них, гласящие, что «администрация не несет ответственности за сохранность вещей», ‒ не более чем попытка ввести покупателя в заблуждение. С юридической точки зрения установку шкафчиков в магазине следует расценивать как предложение заключить договор хранения, а оставление вещей в таких местах ‒ как фактическое его заключение. Поэтому администрация торговой точки обязана принять все меры для сохранности данного имущества и будет нести ответственность в случае его утраты или повреждения.

Если вы все же по каким-либо причинам предпочитаете не оставлять свои вещи без личного присмотра, можете смело брать их с собой в торговый зал. Запрет администрации на подобные действия не имеет под собой законного основания, но…

Учтите, что на выходе вас могут попросить о досмотре, а поскольку эта процедура с соблюдением всех формальностей отнимает довольно много времени, да и вообще приятного в ней мало, решайте сами, стоит ли так уж настаивать на своем праве.

К сожалению, бывают случаи, когда «строптивого» покупателя вообще отказываются пускать в торговый зал с сумкой. Такие действия можно расценивать как отказ в заключении договора купли-продажи (так на юридическом языке называется обычный процесс покупки), а это уже нарушение норм гражданского законодательства с соответствующими последствиями. Зато нежелание обслуживать покупателя без инвентарной корзины или тележки со стороны продавца вполне правомерно, ведь, согласно Постановлению, отбор товаров покупателями в сумки, пакеты, портфели, иные подобные принадлежащие покупателям вещи не производится.

А вот преградить вход в торговый зал покупателю с собакой или кошкой администрация имеет право: с этими животными появляться в магазинах запрещено.

Кручу-верчу, купить хочу

Ассортимент товаров в любом современном магазине настолько широк, что покупателю, дабы разобраться в этом многообразии, остается лишь скрупулезно изучить все сведения о будущей покупке. Цена, условия приобретения, гарантийный срок, если он установлен, рекомендации по приготовлению (для некоторых пищевых продуктов), дата изготовления (фасования) и (или) срок службы, ‒ список можно продолжать бесконечно. Все это ‒ информация о товаре, которую имеет право получить потребитель.

Причем оно строго защищается законом, и главным примером этого является право оплачивать товар по той цене, которая проставлена на ценнике в торговом зале, даже если она указана там неправильно и в несколько раз ниже настоящей цены. Отсутствие информации о товаре или несоответствие ее действительности может служить основанием, чтобы в дальнейшем требовать расторжения договора купли-продажи.

Будьте внимательны, когда берете продукты на развес. Бывает, что на них указывается вес брутто, то есть вес вместе с упаковкой товара, хотя вы вовсе не обязаны за нее платить. Если заметили это, требуйте перевесить товар и сосчитать его стоимость по весу нетто.

Еще одна особенность национальной торговли уходит корнями в советские времена и по сей день имеет своих пламенных приверженцев в среде работников прилавка. Это пресловутые железные клипсы, которыми на производстве схватываются концы палок колбас и колбасных сыров. Помните, что закон требует освобождения товаров от тары, оберточных и увязочных материалов и металлических клипс до их продажи.

Досадные неприятности

В торговом зале вас может подстерегать досадная неприятность: неловко повернувшись, вы задеваете какую-нибудь банку с томатным соком или соусом и разбиваете ее. Конечно, в девяти случаях из десяти оплатить нанесенный магазину ущерб совершенно справедливо потребуют от покупателя. Однако ответственность последнего в подобном случае наступает лишь при наличии его вины (с умыслом или по неосторожности) и ее доказанности.

При этом есть прямая зависимость от того, соблюдаются ли в магазине установленные нормы и правила, определяющие расстояния между стеллажами и витринами, и условия выкладки товара, одним из которых является рациональность и безопасность для покупателя. Так что если администрация экономит на торговых площадях, и покупателям трудно разминуться в узких проходах, ей вряд ли удастся доказать вашу вину.

Обратите внимание, если в процессе шопинга вы решили перекусить пачкой печенья или утолить жажду глотком минералки, придется потерпеть, поскольку вы не имеете права употреблять товар до его оплаты.

Подходя к кассам, не спешите расслабляться

Пробравшись через все приключения к кассе, не спешите расслабляться ‒ обязательно проверьте деньги и чек, не отходя от нее. Ведь при возникновении спора об ошибке в выдаче сдачи покупатель имеет право потребовать от продавца проведения сверки показаний контрольной ленты кассового аппарата с фактической суммой наличных денежных средств в ящике для денег (или ином месте аналогичного назначения).

Не стесняйтесь показаться скрягой или задержать очередь за вами. Увы, случаи обсчета ‒ не такая уж редкость, а значит, лучше перестраховаться.

Итак, мы совершили «путешествие» по магазину и направляемся к выходу. Но и здесь покупателя могут подстерегать неприятности: заподозрив в мелком хищении товара, охранники могут потребовать дать им возможность обыскать вас. Правы в своих подозрениях охранники или нет, но они не имеют права производить личный досмотр или досмотр ваших вещей.

Уполномочены на это только работники милиции, да и то в присутствии понятых и с составлением протокола. Так что если администрация настаивает на своем, требуйте вызвать сотрудников органов внутренних дел и помните: если вы мужчина, то досмотр не должна проводить женщина, и наоборот.

Свои претензии к продавцу или торговому объекту в целом в первую очередь можно отразить в Книге замечаний и предложений. Она предъявляется по первому обращению покупателя, причем продавец не вправе требовать предъявления документов, удостоверяющих личность, или объяснения причин, вызвавших необходимость внесения в книгу замечания и (или) предложения.

Покупателю было бы полезно знать и несколько пунктов из Правил поведения продавца, утвержденных приказом Министерства торговли Республики Беларусь, чтобы в случае необходимости отстаивать свои права:

Итак, продавец обязан:

- вежливо и предупредительно обслуживать покупателей, не вступать в споры и пререкания, не отвлекаться от исполнения своих обязанностей;

- при возникновении конфликта с покупателем пригласить руководителя (администрацию) торгового объекта;

- консультировать покупателей о назначении, свойствах, качестве товаров, правилах ухода за ними, ценах. Предлагать новые, взаимозаменяемые товары и товары сопутствующего ассортимента.

Продавец в торговом зале (на рабочем месте) не имеет права:

- обслуживать покупателей сидя;

- принимать пищу, курить, читать, вести частные разговоры;

- покидать рабочее место, не закончив обслуживание покупателей (продавец может уходить с рабочего места только в случае замены его другим продавцом).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».