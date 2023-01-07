Adidas запретил сборной России по футболу играть в своей экипировке 8 7.01.2023, 20:55

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Оккупанты не будут выступать под мировым брендом.

Сборная России по футболу больше не будет играть в экипировке от adidas из-за санкций, пишет zn.ua.

В РФС сообщили, что национальная команда якобы подпишет контракт с другим техническим спонсором.

Напомним, что РФС и adidas начали совместное сотрудничество в 2008 году. В августе 2021 года стороны заключили новый договор, который был рассчитан до 2026 года, но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину действие договора было прекращено.

Отметим, что, несмотря на это, осенью сборная России сыграла три товарищеских матча в этой форме.

После 24 февраля УЕФА исключил российские клубы из еврокубков, а сборную России лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023.

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