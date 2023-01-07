Архиепископ Святослав Логин: Молимся за белорусов, которые борются против московских агрессоров 3 7.01.2023, 21:12

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Святослав Логин

Глава БАПЦ призвал вспомнить в Рождество белорусских добровольцев.

Глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин, предавший Лукашенко анафеме, поздравил верующих с праздникам Рождества:

— Ежегодно торжественно празднуем день Христова Рождества — праздник прихода на землю Сына Божьего, Второго Лица Пресвятой Троицы. Христос пришел, чтобы примирить человека с Богом, ради чего принес невидимую прежде любовь между людьми, показал им путь к вечной жизни в Царстве Божьем, необходимость превосходства духовного над материальным. Самое рождение Мессии — это свет, дающий возможность познавать Всевышнего Господа.

В сегодняшние лихие времена нашествия чужаков, верующие задумываются над тем, необходимыми ли для избавления души есть терпение и любовь ко всем, к чему призвал Христос. Не приведет ли это к порабощению нас и целого нашего народа врагом? Христианская вера призывает к примирению между людьми, целыми народами, но не со злом, потому что против зла нужно бороться. Христианское учение — это духовное оружие борьбы за правду.

Но далеко не все приняли к сердцу учение Христа как тогда, так и сейчас. Московские агрессоры выдают себя за христиан, а ведут себя как сатанисты. Столетиями совершавшие геноцид белорусов и других народов, а теперь угрожают всему цивилизованному миру. Как некогда маленький ребенок Иисус скрывался на чужбине от Ирода, так и сейчас сотни тысяч беженцев оказались в изгнании из-за преследования их властью самозванца-Ирода в Беларуси, который является служителем Кремля.

Белорусская церковь молится теперь и за украинский народ, которому выпала мучительная роль спасения христианской европейской цивилизации, в том числе — и Беларуси, от варваров. Также молимся за белорусов, которые борются против московских агрессоров в братской Украине и против диктатуры в родной Беларуси, за тех, кто оказался в разных уголках мира и их семьи.

Пусть колядники споют в каждой белорусской квартире на родине и за рубежом, и поздравят всех.

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