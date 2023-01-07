Когда закончится война в Украине? 7.01.2023, 21:27

2,666

Дмитрий Бондаренко

Есть несколько ключевых моментов.

Победит ли Украина в 2023 году? Своим прогнозом в интервью сайту Charter97.org поделился координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

— Такая вероятность существует. Здесь, опять же, можно выделить несколько ключевых моментов. Конечно, Россия обладает огромным мобилизационным потенциалом и может призвать, оснастить и вооружить в течение какого-то времени два миллиона человек точно. Здесь нельзя недооценивать противника, это может произойти.

С другой стороны, Путин еще тот «менеджер». За последние годы он провалил экономику России, сделал ее «наркозависимой», и теперь основной источник дохода — продажа энергоресурсов за рубеж. Так вот, из-за нападения на Украину и введенных санкций, Россия за год практически потеряла энергетический европейский рынок, который самый близкий логистически и самый доходный для экономики РФ. Ведь в Европу шли энергоносители, а назад — огромные потоки денег, нефтедоллары, нефтеевро, машины, станки, высокотехнологичные товары.

В феврале будет введено эмбарго на нефтепродукты, Россия потеряла рынок угля и трубопроводного газа. СПГ еще поставляется, но мы видим, что уже и Великобритания от него отказывается. Россия в значительной степени теряет рынок сырой нефти и последним будет рынок нефтепродуктов. Это огромнейший удар по российской финансовой системе.

Мы знаем, что 300 миллиардов долларов заморожены на Западе. За этот год РФ потратила на войну просто невероятные деньги. Если Россия продолжит агрессию в Украине, попытается сделать новый заход c территории Беларуси, значит, санкции Запада еще больше возрастут. Здесь такая ситуация цугцванга.

На мой взгляд, еще один из основных факторов — готовность Запада помогать Украине, поставлять передовые виды вооружения и оказывать многомиллиардную помощь для восстановления инфраструктуры, экономики и финансовой системы Украины. Пока мы такую волю видим.

Все это может привести к тому, что Россия перенапряжется и война закончится в 2023 году. Одним из вариантов также может быть окончание войны без подписания перемирия. Просто по факту стороны не смогут вести наступательные действия. Ведь сегодня сложно представить, как Украина сможет освобождать Крым и Донбасс, где эшелонированная оборона и огромное количество войск. Но если в России произойдет экономическая катастрофа, то мир наступит на условиях Украины. Однако в первые полгода, несомненно, стороны попробуют предпринять еще значительные военные наступательные действия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».