В Беларуси ввели новый налог для «тунеядцев» 2 7.01.2023, 21:36

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Но уплачивать этот сбор будут не все «иждивенцы».

В Беларуси с 2023 года фактически ввели, как и анонсировалось, новый налог для «тунеядцев» — тех, кого чиновники считают не занятыми в экономике. Но уплачивать этот сбор будут не все «иждивенцы», пишет «Зеркало».

Что изменили для «тунеядцев»

В министерстве по налогам и сборам сообщают, что обновленным Налоговым кодексом ввели существенные изменения по проверкам расходов и доходов физлиц, которые более пяти лет относились не занятым в экономике.

Налоговики будут по-новому проводить проверки соответствия расходов доходам физлиц, которые как минимум пять лет непрерывно числятся незанятыми в экономике и включены в базу «тунеядцев». Проще говоря, речь про тех, кто по данным чиновников официально не работал больше пяти лет и не участвовал в финансировании расходов государства. Именно для этих людей и ввели изменение, которое касается проверок по соответствию доходов и расходов.

Для таких «тунеядцев» при проверке их доходов и расходов не будут включать в денежные поступления подаренные средства, полученные займы, а также переданные на хранение деньги.

Исключение сделали для таких доходов, которые были получены от родственников, в том числе родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек. Но такие доходы не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Но и здесь прописали ограничение. Общая сумма таких денежных поступлений от родственников не должна превышать 100 базовых величин (на сегодня это 3700 рублей) в течение года, в противном случае придется заплатить подоходный налог в 10%. Этот сбор будут брать с суммы превышения. Фактически можно говорить о введении нового налога на «тунеядство».

Напомним, в Беларуси есть так называемый налог на долги. По нему подоходным налогом облагаются займы, кредиты от иных физлиц, не являющихся ИП, а также от иностранных организаций (которые не осуществляют деятельность на территории Беларуси через постоянное представительство), иностранных ИП. Налог — 13%. При полном возврате долга уплаченный ранее подоходный налог возвращают.

Если же деньги на покупки одолжили близкие родственники и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа. Но с «тунеядцев» теперь решили взимать такой налог.

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