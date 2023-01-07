Зеленский: В Лавре будет звучать искренняя молитва за Украину 2 7.01.2023, 21:55

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Украинский президент рассказал об историческом для духовной независимости дне.

Впервые в истории Украины представители ПЦУ во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием молились в день Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Как писал сайт Charter97.org, на богослужение собралось очень много людей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил, что это исторический день для страны.

«Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции. Очень важно, что в лавре сегодня прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой. Всегда. Мы с вами это обеспечиваем», – сказал украинский президент.

Он добавил, важно поддерживать такое радостное настроение от «усиления Украины и обретения исторической справедливости», как было сегодня.

«Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще», – добавил Зеленский.

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