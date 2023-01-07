Белорусский хоккеист «Вашингтона» Алексей Протас отправлен в АХЛ

Белорусский хоккеист «Вашингтона» Алексей Протас отправлен в АХЛ2
- 7.01.2023, 22:04
Теперь он будет представлять команду «Херши Беарз».
Команда НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отправила белорусского нападающего Алексея Протаса в команду «Херши Беарз» из Американской хоккейной лиги.
Белорусский хоккеист, как пишет официальный сайт команды из столицы США, набрал 10 очков (3+7) в 41 игре в этом сезоне.
Как писал сайт Charter97.org, 6 января Алексей Протас помог «Вашингтону» на выезде победить «Коламбус». Белорусский форвард сделал результативную передачу.