Белорусский хоккеист «Вашингтона» Алексей Протас отправлен в АХЛ 2 7.01.2023, 22:04

Теперь он будет представлять команду «Херши Беарз».

Команда НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отправила белорусского нападающего Алексея Протаса в команду «Херши Беарз» из Американской хоккейной лиги.

Белорусский хоккеист, как пишет официальный сайт команды из столицы США, набрал 10 очков (3+7) в 41 игре в этом сезоне.

Как писал сайт Charter97.org, 6 января Алексей Протас помог «Вашингтону» на выезде победить «Коламбус». Белорусский форвард сделал результативную передачу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».