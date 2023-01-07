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Белорусский хоккеист «Вашингтона» Алексей Протас отправлен в АХЛ

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  • 7.01.2023, 22:04
Белорусский хоккеист «Вашингтона» Алексей Протас отправлен в АХЛ

Теперь он будет представлять команду «Херши Беарз».

Команда НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отправила белорусского нападающего Алексея Протаса в команду «Херши Беарз» из Американской хоккейной лиги.

Белорусский хоккеист, как пишет официальный сайт команды из столицы США, набрал 10 очков (3+7) в 41 игре в этом сезоне.

Как писал сайт Charter97.org, 6 января Алексей Протас помог «Вашингтону» на выезде победить «Коламбус». Белорусский форвард сделал результативную передачу.

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