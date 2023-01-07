Что будет с рынком недвижимости и ценами на квартиры в 2023 году? 7.01.2023, 22:20

Прогнозы экспертов.

2022 год на рынке недвижимости оказался неожиданно активным: рекордного количества сделок, которыми запомнится год, в первые месяцы не мог предугадать никто. А каким окажется 2023-й? Realt попросил экспертов поделиться размышлениями, чего нам ждать.

«При позитивном раскладе все, кто имел накопления от $ 20 тысяч, смогут докредитоваться и купить квартиру по бюджету»

— От чего в мирное время зависит рынок недвижимости, цены и покупательская активность населения? Реальные доходы в валютном эквиваленте, доступность кредитов, предложение квартир (в том числе в строящихся объектах), ожидания и настроения, — перечисляет независимый эксперт по недвижимости, автор телеграм-канала «Литовская о жилье» Наталья Литовская. — Последний фактор работал в этом году так, как не работал никогда. В «ровные годы» квартиры активней покупались на волне оптимизма. В этом году — на волне пессимизма (надо куда-то вложить все накопленное, если уж банки подкинули такой сюрприз — выдавали вклады мелкими порциями). Не хранить же деньги дома под подушкой.

Да, покупка квартиры, даже под сдачу — не идеальный способ сохранения средств, но лучшего нам, увы, не осталось. К концу осени минчане, желавшие «забетонировать» средства, забетонировали их. Но на рынок вышли люди из регионов. Кто-то в Минск переезжает, кто-то тут так же покупает «впрок».

В регионах нарастают пессимистичные настроения, Минск же традиционно воспринимается инвестиционно привлекательным. И даже пригород столицы кажется более перспективным, чем Гомель или райцентр у границы. Так что в первой половине года будем еще наблюдать миграцию валютных накоплений из регионов в столичные и пристоличные метры. Благо, предложение на рынке более чем обширное, есть из чего выбирать. И дефицита новостроек в 2023-м так же не просматривается.

Что будет с ценами на жилье, гадать сложно, когда не знаешь вводных по реальным доходам и доступности кредитов, считает Наталья и описывает два сценария.

— Позитивный. В нем доходы в валюте проседают не существенно, а вот кредиты появляются под ставку, которой давно не видели — под 17%, а то и ниже. При этом нас ничего не пугает — настроения граждан остаются теми же, что и в 2022-м. При таком раскладе все, кто имел накопления от $ 20 тысяч, смогут докредитоваться и купить себе квартиру по бюджету. Те, кто хотел строиться, выберут застройщика и, опять же, докредитуются. По большому счету, мы выйдем на ценовое плато. Но разные сегменты будут и реагировать по-разному. Например, ликвидные метры могут и подрасти в цене на 2−5%. Не ликвидные (старое жилье в не самых удобных локациях, квартиры в домах из 2000-х излишнего метража) на те же проценты просесть. Застройщики будут «щупать» потенциальных дольщиков. Более популярные проекты по мере роста строительной готовности смогут поднимать цены, менее популярные будут продаваться по ценам прошлого года.

— Менее позитивный. В нем реальные доходы ощутимо снизятся. Банки оставят ставку по кредитам на нынешнем уровне (17,56%). Но при этом (как и в первом сценарии) нас ничего не пугает — настроения граждан остаются теми же, что и в 2022-м.

В этом сценарии мы еще некоторое время будем наблюдать стабильность, но уже к весне цены начнут сползать вниз. Без обвалов, на считанные проценты в реальных сделках. В новостройках тенденция будет та же. Акции, скидочки, к 1 мая, к 1 сентября, да хоть ко Дню космонавтики. Был бы повод.

В обоих сценариях те, кто ждет выхода на рынок приличных квартир уехавших, дождутся их к концу года, максимальное предложение таких квартир ожидается уже в 2024-м.

Есть, конечно, и третий сценарий. Это тот, где все мы испугаемся не меньше, чем 24 февраля. Пока не хочу писать про этот третий сценарий. Но если понадобится — напишу позже.

«Цены могут просесть на 5−10%»

— Сейчас точно можно говорить, что нам стоит ожидать спокойного января. Этот праздничный семейный месяц, когда люди заняты подарками, елками и счастливыми встречами, всегда был одним из самых спокойных на рынке недвижимости, — констатирует специалист агентства «ЭТАЖИ форте» Светлана Никитюк.

— Дальше рынок должен быть стабильным. Сейчас на рынке достаточно много активных покупателей, у населения есть деньги на руках. Похоже, что таким рынок и будет оставаться в 2023 году.

Хотя, признаюсь, сегодня непросто делать какие-то прогнозы: огромное влияние на рынок оказывают внешнеполитические факторы. Вспомните, какие прогнозы были в феврале-марте 2022 года, они были только очень пессимистичные. Тогда никто даже не мог предположить, каким ударным по количеству сделок в итоге окажется 2022 год: по результатам некоторых месяцев побиты рекорды за 7−10 лет!

Конечно, 2023 год не будет таким рекордным, каким оказался 2022 год, но и ждать обвала или серьезной просадки не стоит.

Сейчас есть возможность получить кредиты на недвижимость в разных банках, Беларусбанк снижает процентную ставку по кредитам, и плюс с 3 января появился новый кредит «Рефинансирование ипотеки», благодаря которому можно перекредитоваться на более выгодных условиях — все это стимулирует рынок недвижимости, по сниженным ставкам люди активнее берут новые кредиты.

Как и в прошлом году, будут часто встречаться сделки с «цепочками» из нескольких квартир, когда собственники продают свои квартиры и покупают взамен, например, большей площади, а собственникам квартиры большей площади тоже нужно подобрать встречный вариант и так далее по цепочке.

Для многих недвижимость остается надежным способом вложения и сохранения средств. И для покупателя стабильный рынок значит, что не стоит бесконечно ждать снижения цен. Если вы видите вариант, который действительно нравится, надо решать жилищный вопрос.

Что касается снижения, предполагаю, что за год цены могут просесть не более чем на 5−10%, в соответствии с ростом курса доллара.

«О росте цен на недвижимость в 2023 году говорить не приходится»

— Поскольку 2022 год поставил очередной рекорд по количеству сделок, это очередное доказательство, что спрос на жилье в Минске по-прежнему высокий и будет оставаться таким долгое время, — отмечает замначальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев. — Один из факторов в том, что Минск — это центр притяжения белорусов со всей страны. В прошлом году мы видели, что покупатели бросили все силы на то, чтобы приобрести жилье. Способствовало этому, во-первых, возобновление кредитов на недвижимость (ими воспользовались около 15% покупателей на рынке вторички). Во-вторых, после резкого повышения в феврале-марте доллар вернулся к обычному курсу и оставался стабильным, а также нас не затронули международные конфликты. В 2023 год мы переходим, фиксируя три этих фактора.

На 2023 год Андрей рассматривает два варианта развития событий, при этом больше склоняется к первому и более оптимистичному.

— Если внешняя ситуация будет плюс-минус как сегодня — курс доллара сохранится приблизительно на этом же уровне, что сейчас, а также не будет никаких значительных негативных стресс-факторов — на рынке будет сохраняться высокий спрос: решение жилищных вопросов это для людей всегда приоритет номер один. Цены будут балансировать приблизительно на одном уровне, о росте цен говорить точно не приходится.

Если же возникнет какой-то стресс-фактор, баланс на рынке недвижимости сохраниться не сможет, и вскоре это отразится на ценах.

— Если поднимется курс доллара, то изменятся вскоре и цены. Возникает вопрос: на сколько? Мы вывели формулу, которая подтвердилась в несколько кризисных периодов. Суть ее в следующем: если доллар вырастет на 100%, то цены снижаются только на 30%. Покупатели часто рассуждают так: насколько изменился обменный курс доллара, такая скидка нам и нужна. Со стороны мировой справедливости, возможно, это и правильно, но есть понятие спроса и предложения, а у продавцов есть определенные привилегии, которые позволяют не соглашаться на такое большое снижение. Но в то же время продавцам не стоит иметь позитивное заблуждение «уйдет этот покупатель — придет другой». Сейчас против продавцов играет время: если покупатель не приобретает сегодня, то сделает это завтра и дешевле. Многие покупатели занимают выжидательную позицию, если им не горит. А продавцу часто надо здесь и сейчас: порой он хочет сам купить квартиру после продажи, ему надо продать быстрее, пока цены стабильны, а если что-то случится, то все покупатели будут требовать скидки.

Специалист говорит, что сейчас рынок играет против продавца:

— В стрессовые периоды, как сейчас, рынок играет против продавца: в каждый из дней промедления может что-то произойти. И это что-то будет нехорошим, что сразу же уменьшит стоимость квартиры. А в положительные времена, как, например, с 2017 по 2019 год или 2012−2013 (когда устраивали аукционы — кто больше готов заплатить за квартиру) — все наоборот: продавцы в сильной позиции. В такое время растет спрос, есть дополнительные возможности, растут доходы — в этом случае покупатели могут покупать квартиры «на вырост». Исходя из этих простых формул, в стрессовое время продавцу стоит продавать быстрее и договариваться с покупателями. Благо их сейчас много. Сейчас надеяться на поднятие цен — это оказывать себе медвежью услугу.

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