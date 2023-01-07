На главной площади Мариуполя сорвали российский триколор

На главной площади Мариуполя сорвали российский триколор2
- 7.01.2023, 22:30
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Украинское сопротивление поздравляет с Рождеством.
Во временно оккупированном украинском Мариуполе патриоты сорвали российский флаг с флагштока на главной площади города
Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
«В Мариуполе удалили российскую тряпку на главной площади Свободы. Опять. Мариупольское Сопротивление поздравляет с Рождеством Украину», — сообщил мэр города.
Он также опубликовал фото флагштока на площади Свободы без флага.
Как писал сайт Charter97.org, 6 января в Мелитополе раздался громкий взрыв.