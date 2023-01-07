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На главной площади Мариуполя сорвали российский триколор

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  • 7.01.2023, 22:30
  • 3,806
На главной площади Мариуполя сорвали российский триколор

Украинское сопротивление поздравляет с Рождеством.

Во временно оккупированном украинском Мариуполе патриоты сорвали российский флаг с флагштока на главной площади города

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

«В Мариуполе удалили российскую тряпку на главной площади Свободы. Опять. Мариупольское Сопротивление поздравляет с Рождеством Украину», — сообщил мэр города.

Он также опубликовал фото флагштока на площади Свободы без флага.

Как писал сайт Charter97.org, 6 января в Мелитополе раздался громкий взрыв.

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