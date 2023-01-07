Что известно о белорусском шахматисте, видео с которым стало популярным в Сети 1 7.01.2023, 22:39

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Владислав Ковалев

Владислав Ковалев поддержал протестующих белорусов.

Видео с белорусским шахматистом Владиславом Ковалевым, на игру с которым бежал чемпион мира Магнус Карлсен, стало хитом Сети. Как писал сайт Charter97.org, оно набрало 10 миллионов просмотров.

Владислав Ковалев — лучший шахматист Беларуси. Имеет наивысший рейтинг среди белорусских шахматистов и 167-ю позицию в мире по FIDE.

Владислав Ковалев семикратный чемпион и неоднократный призер Беларуси среди молодежи разного возраста. Участник мировых шахматных Олимпиад в Стамбуле (2012), Тромсе (2014), Баку (2016) и Батуми (2018) в составе сборной Беларуси. Чемпион Беларуси в 2016. мастер спорта международного класса. Стипендиат Президентского спортивного клуба (2009-2015).

В 2020 Владислав Ковалев был среди первых подписантов письма спортсменов за свободные выборы и против насилия. После этого его уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки. Он отказался выступать в чемпионате страны в знак протеста против нарушения своих конституционных прав.

Шахматист покинул страну.

Теперь напротив фамилии Владислава Ковалева в официальном рейтинг-письме указано FIDE (Международная федерация шахмат).

«Хочу вернуться в Беларусь, где воля народа будет выше всего, где соблюдаются законы, где ценится сам человек, где люди могут гулять спокойно по центру города, не боясь быть задержанными за одежду «неправильных цветов». Я верю, что рано или поздно это произойдет. Не может этот абсурд тянуться так долго! Много людей страдало и продолжает страдать. Я не понимаю тех, кто поддерживает эту шалости! А в шахматном окружении есть и такие люди. Кстати, на Кубке мира меня искренне поддерживали очень много людей. Приятно было читать ваши сообщения, дорогие болельщики. Большая благодарность за теплые слова. Мне это помогало во время турнира», — рассказалывал Владислав Ковалев в интервью «Радыё Свабода».

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