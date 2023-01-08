Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ (МП) 8.01.2023, 1:11

Теперь промосковских пастырей могут депортировать.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ (Московского патриархата), пишет LB.ua со ссылкой на источники. В дальнейшем они могут быть депортированы.

По данным издания, соответствующий указ № 898/2022 был подписан президентом Украины 28 декабря 2022 года. Журналисты объясняют, что указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но, по информации источников издания, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей шести епархий УПЦ МП — Донецкой, Крымской, Днепропетровской, Роменской, Одесской и Буковинской.

Соответствующее уведомление — о потере гражданства указанными лицами — получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем включенные в список лица могут быть депортированы.

Также, по данным издания, сейчас изучается возможность введения подобных мер еще против шести человек.

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