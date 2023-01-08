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Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ (МП)

  • 8.01.2023, 1:11
Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ (МП)

Теперь промосковских пастырей могут депортировать.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ (Московского патриархата), пишет LB.ua со ссылкой на источники. В дальнейшем они могут быть депортированы.

По данным издания, соответствующий указ № 898/2022 был подписан президентом Украины 28 декабря 2022 года. Журналисты объясняют, что указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но, по информации источников издания, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей шести епархий УПЦ МП — Донецкой, Крымской, Днепропетровской, Роменской, Одесской и Буковинской.

Соответствующее уведомление — о потере гражданства указанными лицами — получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем включенные в список лица могут быть депортированы.

Также, по данным издания, сейчас изучается возможность введения подобных мер еще против шести человек.

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