Глава СНБО Украины прокомментировал «перемирие» от Путина словами Гоголя 8.01.2023, 4:55

Алексей Данилов

Данилов процитировал классика украинской литературы.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов проиллюстрировал объявление Путиным якобы «рождественского перемирия» цитатой о черте из произведения Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».

«Ночь перед Рождеством», 2023 год от Р.Х.: современное прочтение.

Сначала черт погрузил мир в сплошную темноту, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а потом черт предложил объявить перемирие. И во всем этом как предусмотрительно гениальный Гоголь НАШ, Николай Васильевич, нарисовал детальный образ кремлевского «черта-иблиса»:

«...испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась во все стороны и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу», — написал Данилов в «Фейсбуке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».