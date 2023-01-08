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Сто лет одиночества

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 8.01.2023, 5:55
  • 3,582
Сто лет одиночества

Вся «народная любовь» россиян — в одном кадре.

«Заблудившись в дебрях одиночества своей необъятной власти, он потерял путеводную нить».

Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества.

«Страна была еще достаточно живой, чтобы он не чувствовал себя в безопасности даже в собственном кабинете».

Габриэль Гарсиа Маркес. Осень патриарха.

«Шел мелкий, докучливый дождь. Полковник был бы не прочь завернуться в шерстяное одеяло и снова улечься в гамак. Но надтреснутая бронза колоколов настойчиво напоминала о похоронах».

Габриэль Гарсиа Маркес. Полковнику никто не пишет.

Владимир Путин встретил Рождество (по юлианскому календарю) в Благовещенском соборе Московского Кремля. Один.

Вся «народная любовь» и «поддержка СВО» в одном кадре.

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