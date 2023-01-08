Сто лет одиночества
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 8.01.2023, 5:55
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Вся «народная любовь» россиян — в одном кадре.
«Заблудившись в дебрях одиночества своей необъятной власти, он потерял путеводную нить».
Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества.
«Страна была еще достаточно живой, чтобы он не чувствовал себя в безопасности даже в собственном кабинете».
Габриэль Гарсиа Маркес. Осень патриарха.
«Шел мелкий, докучливый дождь. Полковник был бы не прочь завернуться в шерстяное одеяло и снова улечься в гамак. Но надтреснутая бронза колоколов настойчиво напоминала о похоронах».
Габриэль Гарсиа Маркес. Полковнику никто не пишет.
Владимир Путин встретил Рождество (по юлианскому календарю) в Благовещенском соборе Московского Кремля. Один.
Вся «народная любовь» и «поддержка СВО» в одном кадре.
Telegram-канал «СерпомПо»