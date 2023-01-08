Ликвидация, отравление или бегство: какое будущее ждет Путина 1 8.01.2023, 8:44

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Прогноз эксперта по безопасности.

Российский диктатор Владимир Путин после поражения РФ в войне не сможет куда-то бежать из страны, потому что его либо ликвидируют, либо он совершит самоубийство.

Об этом в интервью ТСН рассказал правозащитник и директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

«Я думаю, что Путин не сможет куда-то убежать. Первое – это невыгодно российским элитам. Я думаю, что его ждет судьба Гитлера или Сталина. То есть либо сам отравится, либо ликвидируют. Может он бы и хотел куда-то уехать, но ему не дадут этого сделать. Много было случаев, когда диктаторам не удалось скрыться. Янукович — это было исключением из правил. А Путин либо сам ликвидируется, либо его отравит ближайшее окружение», — объяснил Лысянский.

Болезни Путина: что известно

Как сообщал сайт Charter97.org, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин болен раком, ему уже нечего терять, так что это может быть одной из причин будущего объявления новой мобилизации в РФ.

Это подтвердил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

«Он болеет уже очень долго», — сказал Буданов в ответ на вопрос, болеет ли президент РФ «смертельной болезнью».

Ранее британские СМИ сообщили, что у Путина был обнаружен ряд смертельных болезней. По разным данным, российский диктатор болен раком, имеет шизоаффективное расстройство и заболевание Паркинсона.

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