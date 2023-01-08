«Приказ отдал полковник»: раненый оккупант назвал виновного в разгроме россиян в Макеевке 2 8.01.2023, 8:52

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Командир собрал солдат в актовом зале ПТУ слушать новогоднее обращение Путина.

Чудом спасшийся во время украинского удара по казарме с россиянами в Макеевке оккупант назвал имя военного преступника, который их там собрал. По словам Антона Головинского, приказ отдал полковник Еникеев Роман, сообщает УНИАН.

Отмечается, что оккупант был рядовым 1444-го мотострелкового полка. Он получил ожоги 75% тела.

«В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь Путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли», - рассказал захватчик на видео, которое обнародовали в Сети.

Отмечается, что Головинского привезли в госпиталь в Ростов-на-Дону, где он умер спустя несколько дней от травм несовместимых с жизнью.

По данным СМИ, в ПТУ Макеевки погиб начальник вещевой службы полка старший лейтенант Шеховцев Андрей и заместитель командира полка полковник Бачурин Алексей.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о том, что в ночь с 31 на 1 января, практически под бой курантов, был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, что удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов.

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