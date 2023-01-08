За последние два дня Россия перебросила в Беларусь не менее 1,5 тысяч солдат 8.01.2023, 9:02

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Один из спецэшелонов прибыл в ночь на Рождество.

В ночь с 6 на 7 января в Белорусь перебросили еще один эшелон с русскими солдатами.

Об этом сообщает «Эспрессо» со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

По информации СМИ, 7 января, в 02:10, через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел спецешелон с 15 пассажирскими вагонами. Он направлялся в Витебск, а в вагонах находились 700-800 русских солдат.

Сутками ранее, ночью 6 января, россияне проделали идентичный маршрут. В вагонах в Витебск также прибыло 700-800 российских военных.

«Таким образом, за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ. Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины», – говорится в сообщении.

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