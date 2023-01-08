На фронте назревают решающие события: час «Х» для российских войск начался 8.01.2023, 9:11

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Это стратегия победы ВСУ 2023 года.

На фронте в Украине назревают крупные события. Россия перебрасывает к передовой мобилизованных, готовя крупное наступление на Донбассе.

А ВСУ, по всей видимости, решили отложить до весны деоккупацию своих территорий.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказал российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

«Назревают крупные события на войне. И эти события, вероятно, закончат историю с коренным переломом… Российская армия не только потеряет способность вести наступательные операции, что уже и так произошло, но и потеряет способность вести оборонительные бои. Это будет результатом тех битв, которые вскоре, видимо, развернутся на фронте», - сообщил историк.

Он считает правильным решение украинского Генштаба повременить с большим контрнаступлением.

«ВСУ решили не суетиться, подождать и подготовить такой удар, который решит исход войны и выведет украинскую армию к Азовскому морю, на подступы к Крыму», - рассказал Чернышевский.

Он сомневается, что российским «мобикам» удастся прорвать украинский фронт.

Бои за Бахмут показали, что ВСУ не способно ничто сдвинуть, если они «упрутся». Эксперт не сомневается, что Кремль пойдет в новое наступление.

«Путин все еще надеется силой принудить Украину к переговорам, чтобы он вышел из этой войны с приобретениями как победитель, без потери лица. Этого не будет. «Мобики» не помогут Путину одержать победу. Волны пехоты… не способны преодолевать современную пехоту, насыщенную артиллерией и броневыми силами… Россия еще попытается перехватить инициативу. Как немцы во время ВОВ, проиграв Сталинград, еще наступали под Курском. Там советская армия встала в оборону, измотала противника и перешла в наступление. Именно такую стратегию выбирает украинский Генштаб. Это стратегия победы 2023 года», - рассказал российский историк.

Он уверен, что нынешняя медлительность Украины идет ей на пользу. ВСУ накапливают силы для решающего удара, находясь в выигрышной оборонительной позиции.

«Пока украинцы методично прореживают скопления российской пехоты, уничтожая по батальону (войск РФ - ред.) в день. Кровавая зима 2023 года для российских войск началась. И перспектива у них печальная», - констатировал Чернышевский.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, смена тактики ВСУ ломает большое наступление России.

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