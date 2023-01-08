Взрыв в Курской области РФ: горит трансформаторная станция

Взрыв в Курской области РФ: горит трансформаторная станция1
- 8.01.2023, 9:19
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Дома россиян остались без света и отопления в -22.
В российской Курской области снова «бавовна». Там загорелась трансформаторная станция.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Отмечается, что огонь охватил трансформаторную подстанцию в городе Моква.
Известно, что в поселке нет света. На месте работают специалисты, которые продолжают тушить пожар.
Информации от властей по этому поводу нет, но известно, что десятки частных домов остались без электрики и отопления, в сильный мороз. На улице в Курске -22.
Тем временем, в местной службе спасения уже рассказали подробности.
«В 22:44 7 января в Оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании трансформаторе в д. 2–я Моква, Курского района, Курской области. По прибытии приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 23:23, ликвидирован в 23:27.В результате пожара огнем поврежден весь трансформатор, оплавлены провода», – рассказали в МЧС.
К ликвидации пожара привлекались 17 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.