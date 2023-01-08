Австрийский политолог: Лукашенко боится беспорядков среди белорусских военных 8.01.2023, 9:24

Новое наступление на Киев станет финалом для диктатора.

Австрийский независимый политолог Мартин Малек не исключает, что страна-агрессор РФ может начать новое масштабное наступление российских войск с территории Беларуси. Однако такой сценарий он считает маловероятным, у оккупантов нет серьезных перспектив на успех.

Об этом Малек сказал в комментарии корреспонденту «Укринформ». По его мнению, даже если наступление из Беларуси действительно начнется, у врага нет шансов захватить Киев.

«Если Киев не удалось взять тем профессиональным головорезам в марте, то тем более не удастся каким-то необученным зэкам. Даже Бахмут, скорее всего, не удастся захватить. О Киеве я вообще молчу», – подчеркнул политолог.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, говорит Малек, боится пойти на такой непопулярный среди населения шаг. Он опасается возможных беспорядков, в частности среди белорусских военных.

«Конечно, Путин и Лукашенко – достаточно безумные люди, которые могут пойти просто на все. Но это не значит, что это будет иметь перспективы», – сказал Малек.

Он добавил, что Путин в своих планах захватить Украину стремится достичь результатов любой ценой. Он не учитывает военную целесообразность и потери своей армии. Чтобы восполнить потери, диктатор использует мобилизацию и вербовку зэков.

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