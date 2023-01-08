Парадокс Макрона 13 Орест Сохар

8.01.2023, 9:29

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Франция вышла в топ-5 поставщиков оружия Украине.

Тот самый Макрон, который звонит Путину и просит о переговорах, исправно дает Украине оружие.

Речь идет не только об обещанных сегодня легких танках AMX-10 RC и бронемашины Bastion. С начала войны Франция уже передала Украине:

18 САУ CAESAR,

4 РСЗО LRU,

Около 60 бронетранспортеров VAB,

6 155-мм гаубиц TRF1,

2 батареи ЗРК Crotale,

Переносные противотанковые ракетные комплексы MILAN,

Переносные зенитные ракетные комплексы MISTRAL,

Противотанковые мины HDP-2A2, а также кучу другого снаряжения.

Вместе с Италией готовит к передаче нам 1 батарею ЗРК SAMP-T.

Франция вышла в топ-5 поставщиков оружия Украине.

AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как «колесный танк». Он был создан фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием GIAT и Renault по заказу вооруженных сил Франции и определен на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год, всего было выпущено 457 машин этого типа.

Орест Сохар, t.me

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