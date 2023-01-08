Парадокс Макрона

Парадокс Макрона13
- Орест Сохар
- 8.01.2023, 9:29
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Франция вышла в топ-5 поставщиков оружия Украине.
Тот самый Макрон, который звонит Путину и просит о переговорах, исправно дает Украине оружие.
Речь идет не только об обещанных сегодня легких танках AMX-10 RC и бронемашины Bastion. С начала войны Франция уже передала Украине:
18 САУ CAESAR,
4 РСЗО LRU,
Около 60 бронетранспортеров VAB,
6 155-мм гаубиц TRF1,
2 батареи ЗРК Crotale,
Переносные противотанковые ракетные комплексы MILAN,
Переносные зенитные ракетные комплексы MISTRAL,
Противотанковые мины HDP-2A2, а также кучу другого снаряжения.
Вместе с Италией готовит к передаче нам 1 батарею ЗРК SAMP-T.
Франция вышла в топ-5 поставщиков оружия Украине.
AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как «колесный танк». Он был создан фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием GIAT и Renault по заказу вооруженных сил Франции и определен на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой.
Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год, всего было выпущено 457 машин этого типа.
Орест Сохар, t.me