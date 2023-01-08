«Усатому существу придется улетать на вертолете куда-нибудь в Ростов» 10 8.01.2023, 10:05

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Белорусы предупредили диктатора о последствиях мобилизации.

Читатели телеграм-канал «Баста!» рассказали о возможной массовой мобилизации в Беларуси:

«Не считаю хорошей идеей откликаться на мобилизацию с мыслью сдаться в плен:

1. До плена можно не дожить (Макеевка).

2. Заградотряды будут стрелять в спину-ВСУ в грудь.

3. Плен-обмен-тюрьма (показательный расстрел).

Поэтому или бега или глубокое подполье.

Еще вариант — прямой отказ от участия. В этом случае могут осудить за измену или еще что придумать и расстрелять. После этого остальные решат искать шансы в будущем».

«Если усатое, самопровозглашенное существо все-таки решится отправить нас в Украину на фарш - то скорее всего ему придется улетать на вертолете куда-нибудь в Ростов к своему другу. Почему? Беларусы не такие глупые, в отличие от наших «соседей». Мы прекрасно знаем, что такое телевизор и пропаганда. И у нас есть голова на плечах. Никто добровольно не поедет убивать братский народ. А вот повторить подвиг Зельцера и убрать парочку чекистов — святое дело».

Как сообщал сайт Charter97.org, в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Для этого власти даже начали использовать «бегущую строку» на вокзалах.

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