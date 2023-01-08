Жители минской Чижовки вышли на акцию в поддержку Алеся Беляцкого 1 8.01.2023, 10:45

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«Судьям» напомнили об их преступлении против Нобелевского лауреата.

Жители минской Чижовки вышли на акцию в поддержку политзаключенных правозащитников «Весны».

Участники акции развернули протестный флаг микрорайона и напомнили «судьям» о том, что они совершают преступление.

Как сообщал сайт Charter97.org, 5 января в Минске начали судить правозащитников «Весны»: председателя правозащитного центра «Весна» и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича, а также заочно Дмитрия Соловьева, который вынужден был покинуть Беларусь.

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