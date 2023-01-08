Видеофакт: В российской Перми самолет устроил дрифт и врезался в сугробы

Видеофакт: В российской Перми самолет устроил дрифт и врезался в сугробы6
- 8.01.2023, 10:49
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В аэропорту стали задерживать и переносить рейсы.
В Перми (Российская Федерация) самолет авиакомпании «Победа» во время взлета занесло на заснеженной полосе, и воздушное судно врезалось и завязло в сугробах. В результате было отменено как минимум шесть рейсов.
Об этом сообщает местное издание properm.
Дрифт на взлетной полосе устроил пассажирский самолет, выполнявший рейс Пермь - Москва. Пилот не смог поднять в воздух борт, и судно во время разгона стало сильно заносить, после чего оно врезалось в сугробы и просто там завязло.
Пассажиров эвакуировали, и отправили в здание аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.
Стали задерживать и переносить рейсы. Причем не только авиакомпании «Победа» до Москвы и Минеральных Вод, но и вылеты в Санкт-Петербург, Сочи и Москву других авиакомпаний.
«Сначала рейс переносили из-за погоды, но когда все же решили лететь, лайнер не смог даже доехать до самой ВПП - во время рулежки его занесло и он завяз в снегу», - говорится в сообщении в Telegram-канале Baza.
Также в сети опубликовали видео с места происшествия.