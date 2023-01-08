Дело идет к самой важной битве: зачем Россия перебрасывает эшелоны в Беларусь

Дело идет к самой важной битве: зачем Россия перебрасывает эшелоны в Беларусь2
- Иван Яковина, nv.ua
- 8.01.2023, 10:57
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Других вариантов у Лукашенко и Путина не остается.
В Беларусь идут эшелоны с российской техникой, туда перелетают военные самолеты, едут офицеры.
Видимо, скоро отправятся и мобилизованные, которых, по украинским данным, в январе-феврале собираются набрать около полумиллиона.
Лично я уверен, что Путин собирается повторить прошлогодний рывок на Киев. Но на этот раз — с учетом всех логистических просчетов и намного более многочисленной (раз в 10 больше) армией.
Кремль видит в наступлении на этом направлении сразу несколько плюсов:
— Киев относительно недалеко от границы, не надо преодолевать многие сотни километров;
— Базы снабжения российской армии можно разместить на самой границе — Украина (скорее всего) не станет бомбить их Хаймарсами на белорусской территории. Это здорово упростило бы логистику.
— Лукашенко, получив ядерное оружие, превратился в «европейского Ына» — отбитого психа с бомбой, который визжит, что ударит ею по всем, кто его тронет;
— Окружение или захват столицы Украины позволит Путину немедленно объявить себя победителем и диктовать условия мира.
Подчеркну: это он так видит мир, это его логика, не моя. На мой (и не только мой) взгляд, подобный рывок станет для российской армии самоубийственным, так как с украинской стороны все уже готово к его отражению.
Но других вариантов действий у Путина, похоже, не остается. Гипотетический захват Соледара или даже Бахмута ему ничего не даст, никаких проблем не решит. Только быстрая и однозначная победа может спасти его режим. И если для этого нужно угробить несколько сотен тысяч человек, то так тому и быть.
Украинские военачальники уже открыто заявляли, что вскоре ожидают наступления ВС РФ из Беларуси, так что тут никакой особой тайны нет.
Я предполагаю, что западные страны тоже примерно так же оценивают ситуацию, поэтому в последние дни были анонсированы поставки действительно серьезных вооружений, да еще и в солидных количествах.
Кроме того, разговоры о поставках современных танков явно выходят за границы чисто умозрительных.
Видя масштабные российские приготовления в Беларуси, Запад прямо на глазах сбрасывает с себя собственные самоограничения, введенные в начале войны. В США и Европе осознают, что дело идет к самой, пожалуй, важной битве этой войны, и они обязаны сделать все, чтобы Украина была к ней экипирована должным образом.
Думаю, до решения по танкам остался месяц (или даже меньше), а следом будет уже и боевая авиация, ставлю на F-16.
Иван Яковина, nv.ua