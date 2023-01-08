Дело идет к самой важной битве: зачем Россия перебрасывает эшелоны в Беларусь 2 Иван Яковина, nv.ua

8.01.2023, 10:57

3,732

Других вариантов у Лукашенко и Путина не остается.

В Беларусь идут эшелоны с российской техникой, туда перелетают военные самолеты, едут офицеры.

Видимо, скоро отправятся и мобилизованные, которых, по украинским данным, в январе-феврале собираются набрать около полумиллиона.

Лично я уверен, что Путин собирается повторить прошлогодний рывок на Киев. Но на этот раз — с учетом всех логистических просчетов и намного более многочисленной (раз в 10 больше) армией.

Кремль видит в наступлении на этом направлении сразу несколько плюсов:

— Киев относительно недалеко от границы, не надо преодолевать многие сотни километров;

— Базы снабжения российской армии можно разместить на самой границе — Украина (скорее всего) не станет бомбить их Хаймарсами на белорусской территории. Это здорово упростило бы логистику.

— Лукашенко, получив ядерное оружие, превратился в «европейского Ына» — отбитого психа с бомбой, который визжит, что ударит ею по всем, кто его тронет;

— Окружение или захват столицы Украины позволит Путину немедленно объявить себя победителем и диктовать условия мира.

Подчеркну: это он так видит мир, это его логика, не моя. На мой (и не только мой) взгляд, подобный рывок станет для российской армии самоубийственным, так как с украинской стороны все уже готово к его отражению.

Но других вариантов действий у Путина, похоже, не остается. Гипотетический захват Соледара или даже Бахмута ему ничего не даст, никаких проблем не решит. Только быстрая и однозначная победа может спасти его режим. И если для этого нужно угробить несколько сотен тысяч человек, то так тому и быть.

Украинские военачальники уже открыто заявляли, что вскоре ожидают наступления ВС РФ из Беларуси, так что тут никакой особой тайны нет.

Я предполагаю, что западные страны тоже примерно так же оценивают ситуацию, поэтому в последние дни были анонсированы поставки действительно серьезных вооружений, да еще и в солидных количествах.

Кроме того, разговоры о поставках современных танков явно выходят за границы чисто умозрительных.

Видя масштабные российские приготовления в Беларуси, Запад прямо на глазах сбрасывает с себя собственные самоограничения, введенные в начале войны. В США и Европе осознают, что дело идет к самой, пожалуй, важной битве этой войны, и они обязаны сделать все, чтобы Украина была к ней экипирована должным образом.

Думаю, до решения по танкам остался месяц (или даже меньше), а следом будет уже и боевая авиация, ставлю на F-16.

Иван Яковина, nv.ua

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».