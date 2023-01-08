«Нас не слышат»: на Донбассе взбунтовались российские артиллеристы 8.01.2023, 11:16

Мобилизованные записали обращение к Шойгу.

Восемь российских «мобиков», заброшенных на Донбасс, записали видеообращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Оккупанты пожаловались, что их намерены использовать на фронте в качестве пушечного мяса.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Мобилизованные уверяют, что их в нарушение приказа Шойгу намерены использовать не для выполнения тех задач, для которых их обучали.

«Мы, артиллеристы, которых мобилизовали в рамках вашего указа, прибыли в «ДНР», в 1-й «армейский корпус». Командование «корпуса» нас не слышит, пытается сформировать из нас пехотное подразделение», - заявили «мобики».

Они готовы выполнять задачи только как артиллеристы, а не штурмовать украинские позиции своими телами. Оккупанты попросили Шойгу «разобраться».

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