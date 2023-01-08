«Нас не слышат»: на Донбассе взбунтовались российские артиллеристы
- 8.01.2023, 11:16
Мобилизованные записали обращение к Шойгу.
Восемь российских «мобиков», заброшенных на Донбасс, записали видеообращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Оккупанты пожаловались, что их намерены использовать на фронте в качестве пушечного мяса.
Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».
Мобилизованные уверяют, что их в нарушение приказа Шойгу намерены использовать не для выполнения тех задач, для которых их обучали.
«Мы, артиллеристы, которых мобилизовали в рамках вашего указа, прибыли в «ДНР», в 1-й «армейский корпус». Командование «корпуса» нас не слышит, пытается сформировать из нас пехотное подразделение», - заявили «мобики».
Они готовы выполнять задачи только как артиллеристы, а не штурмовать украинские позиции своими телами. Оккупанты попросили Шойгу «разобраться».