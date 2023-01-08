«Это действительно по-православному»: протоиерей Лемешонок похвалил Лукашенко за поддержку войны против Украины 49 8.01.2023, 11:32

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Настоятель монастыря подтвердил, что он и диктатор — с Россией.

Протоиерей Андрей Лемешонок похвалил Лукашенко за поддержку России в войне против Украины, сообщает пресс-служба диктатора.

В своей речи Лемешонок напомнил Лукашенко о его посещении Свято-Елисаветинского монастыря в православное Рождество в 2020 году.

— Когда вы были у нас в 2020 году, вы сказали «Нам бы до Пасхи дожить». Мы дожили до Пасхи. И сегодня надо быть дерзновенным, чтобы сказать: «Мы с Россией». Это действительно по-православному, — заверил духовник Свято-Елисаветинского монастыря.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко похвалил Свято-Елисаветинский монастырь за помощь россиянам, воюющим в Украине. «Мы помогаем нашим русским братьям», — заявил диктатор.

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