В Кемеровскую область РФ прибыл целый состав с ликвидированными оккупантами 3 8.01.2023, 11:35

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Вагоны-рефрижераторы отправили из Ростова-на-Дону.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях врага за прошедшие сутки.

«Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время ВСУ сбили 3 разведывательных БпЛА оккупантов типа «Орлан-10», - говорится в сообщении.

Также, как сообщили в Генштабе, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Кроме того, отмечается, что 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами.

«Трупы должны разгрузить в местные морги», - говорится в сводке.

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