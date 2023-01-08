Пригожин признался, почему он так одержим Бахмутом 9 8.01.2023, 11:46

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Причин оказалось несколько.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал отчаянное желание военного формирования захватить украинский Бахмут. Причин оказалось несколько.

По словам Пригожина, Бахмут — это центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр.

— Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, первое, разделение города на несколько частей водными преградами, — считает он. — Второе, окрестности Бахмута — комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Третье, это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями. И вишенка на торте — система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов.

По мнению Пригожина, в этих шахтах находится не только скопление людей на глубине 80−100 метров, но также перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения, считает он, хранятся там еще с Первой мировой войны.

Как сообщал сайт Charter97.org, российские войска безуспешно пытаются захватить Бахмут с мая 2022 года. Со стороны России на штурмы идут боевики ЧВК «Вагнера», при этом оккупанты несут огромные потери.

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