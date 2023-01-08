БелЖД сообщила о серьезной задержке едущих из России поездов 5 8.01.2023, 11:48

12,526

Что происходит?

О серьезной задержке поездов из России сообщила Белорусская железная дорога. Пассажиров, которые купили билеты на эти поезда, с некоторых белорусских станций будет вывозить дополнительный состав.

Сегодня, 8 января 2023 года, пассажирские поезда № 65 Мурманск — Минск и № 229 Санкт-Петербург — Смоленск по техническим причинам следуют на Белорусскую железную дорогу с отклонением от установленного графика.

Предварительно задержка прибытия поезда № 65 Мурманск — Минск в Витебск составит около 4 часов, поезда № 229 Санкт-Петербург — Смоленск — около 6 часов.

Для обеспечения своевременного вывоза со станций Витебск, Богушевская, Орша, Толочин, Крупки, Борисов и Жодино пассажиров, которые купили билеты на поезд № 65, назначен дополнительный пассажирский поезд № 665 Витебск — Минск. Он проследует по графику поезда № 65 с отправлением со станции Витебск в 10.51 и прибытием в Минск в 15.08.

Пассажирам, которые купили билеты в вагоны № 30, 31, должны садиться в соответствующие вагоны. Для пассажиров, следующих со станций Толочин, Крупки, Борисов и Жодино, предназначен вагон № 1. Другим пассажирам для посадки необходимо обращаться в вагон № 5.

В случае если пассажиру предоставят место в вагоне более низкого класса, ему возместят разницу в общей стоимости проезда. За выплатой следует обращаться в кассу на станции назначения. Пассажир имеет право отказаться от поездки и получить в билетной кассе общую стоимость проезда без взимания комиссионных сборов.

Более подробную информацию о графике движения поездов можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».