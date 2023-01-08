Русский военный выбежал с лопатой прямо на украинского снайпера и был наказан

Русский военный выбежал с лопатой прямо на украинского снайпера и был наказан7
- 8.01.2023, 11:52
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Оккупанта ликвидировали одним выстрелом.
Российский военный фактически зашел на позиции украинского снайпера и был уничтожен. Кадры ликвидации оккупанта показали защитники из 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода.
Судя по оперативному видео, россиянин случайно попал под снайперский прицел. Когда же понял, что забрел на вражескую территорию, отошел, прихватил лопату и снова выдвинулся на ВСУ.
Вот только на этот раз оккупант прихватил еще и нескольких товарищей. Захватчик не придумал ничего лучше, как угрожать лопатой противнику с винтовкой.
Наконец российского военного ликвидировали одним выстрелом.