Стало известно, какая погода придет в Беларусь на следующей неделе 8.01.2023, 11:58

3,064

Морозы ослабнут.

На следующей неделе морозы в Беларуси ослабнут, станет сыро, влажно и очень ветрено. Теплее будет по западу, а по востоку — холоднее, сообщает ОНТ.

В начале недели в Беларуси на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем. Ветер юго-восточный, умеренный, временами порывистый, до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица. Влажность до 90 процентов. Утром слабые туманы, видимость до километра. Температура ночью от +2°С по юго-западу до -9°С по северо-востоку. Днем в понедельник, 9 января, от +6°С по Брестской области до -6°С по Могилевской и Витебской областям, во вторник, 10 января, +1… -6°С.

В середине недели по западной половине страны пройдет снег, по востоку будет без существенных осадков. Во многих районах юго-восточный порывистый ветер, слабая метель, гололед, на дорогах гололедица. Влажность до 90 процентов. Температура в среду, 11 января, ночью −5…−10°С, днем 0… -8°С.

В начале второй половины недели будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков, лишь в пятницу по западу пройдет небольшой снег. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90 процентов. Ветер юго-восточный, умеренный, временами порывистый. Ночью температура −5… −10°С. Днем в четверг, 12 января, от -1°С до -9°С, в пятницу, 13 января, от +1°С по западу, до -7°С по северо-востоку.

Предварительно, в следующие выходные дни будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, по западу с дождем. Влажность до 90 процентов. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер юго-восточный, умеренный, в воскресенье порывистый. Ночью температура от +2°С по западу до -9°С по востоку. Днем в субботу, 14 января, от +3°С по юго-западу до -4°С по юго-востоку, в воскресенье, 15 января, также соответственно +3°С и -4°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».