Данилов: Россия навязывает Украине «корейский сценарий» 5 8.01.2023, 12:17

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Секретарь СНБО раскрыл планы Кремля.

Российская Федерация хочет навязать Украине сценарий заморозки своей полномасштабной военной агрессии против нашей страны по «корейскому варианту», зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинской стороне сейчас предлагают «корейский вариант» - так называемую условную «38 параллель», по которой ранее произошло разделение Южной Кореи и КНДР.

«Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать - это «38 параллель», - сказал Данилов.

В этом контексте секретарь СНБО добавил, что недавно общался с представителями Кореи, которые «считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения... А сегодня проблемы».

Данилов рассказал, что сейчас заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ездит на встречи с политиками прошлых времен в Европе, и через них «передает месседжи, что они готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть на сегодняшний день, и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие».

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