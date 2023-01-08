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В Витебске заметили множество военных из РФ

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  • 8.01.2023, 12:27
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В Витебске заметили множество военных из РФ

Оккупантов разместили в «Афганском центре».

Читатель телеграм-канала БГМ сообщил, что видел множество российских оккупантов в Витебске.

«Сейчас в Витебске очень много вояк с России, разместили в «Афганском центре» скорее всего, раньше их даже не было видно, так что скорее всего те, что из Смоленска здесь», — рассказал житель Витебска.

Вчера сайт Charter97.org сообщал, что жители Гомеля заметили в центре города скопления российских солдат.

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