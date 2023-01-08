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Кролики заманили русских солдат в ловушку и подвели под снайперский огонь СБУ

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  • 8.01.2023, 12:31
  • 4,188
Кролики заманили русских солдат в ловушку и подвели под снайперский огонь СБУ

Украинские бойцы показали видео работы с «секретным оружием».

Служба безопасности Украины показала видео уничтожение оккупантов снайперским огнем. Россияне оказались под прицелом в то время, когда отвлеклись на кроликов.

Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.

Указано, что украинские снайперы ликвидировали двух российских вояк.

«При отработке вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян. Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО «А» СБУ: двое оккупантов были уничтожены. Цель отработана, возведенная группа вернулась на базу без потерь!» - говорится в описании под видео.

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