Генсек «Единой России» пригрозил отдыхавшему в Мексике депутату «кувалдой Вагнера» 8.01.2023, 12:54

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пригрозил «кувалдой Вагнера» депутату Курской облдумы Максиму Васильеву и его жене, депутату курского горсобрания Светлане Васильевой, которые опубликовали новогоднее видеопоздравление из Мексики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Верх цинизма и бесчеловечности. Ни родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов. Самое правильное, что может по возращении из солнечной Мексики сделать эта парочка — по собственному желанию сложить депутатские полномочия. Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — заявил Турчак.

Сам депутат Васильев рассказал ранее пропагандистскому «Подъему», что записал видео для близких, а в сеть его слил украинский знакомый. На видео он наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения». Васильева раскритиковали в соцсетях, обвинив его в том, что он устроил пир «на фоне трагедии», «пока куряне прислушиваются к бабахам». «Там дети наши гибнут, а он видео выкладывает, хвастаясь коктейлем и креветками на пляже в Мексике», – цитирует «Подъем» отзывы местных жителей.

Как сообщал сайт Charter97.org, кувалдой вагнеровцы убили бывшего заключенного Евгения Нужина, который пошел воевать, а потом добровольно сдался в украинский плен. Его обменяли на российских военных, и вскоре после этого канал, связанный с ЧВК, опубликовал видео, на котором его «казнят» ударом кувалды.

Турчак не впервые угрожает насилием, его обвиняли в причастности к нападению на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Тогда Кашина жестоко избили, после этого ему ампутировали палец. В 2015 году Кашин заявил, что дело о его избиении раскрыто, и назвал имена людей, которые пытались его убить. Все обвиняемые — бывшие сотрудники охраны «Механического завода», который входит в холдинг «Ленинец» и принадлежит семье Андрея Турчака. В ноябре того же года Турчак пригласил Кашина в Псковскую область «поговорить, глядя в глаза». Свое молчание на обвинения со стороны Кашина, которые тот разместил в нескольких публикациях на своем сайте, Турчак объяснил тем, что ранее в рамках уголовного дела ответил на все вопросы, которые интересовали следствие.

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