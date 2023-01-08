Тройной кринж Лукашенко 8.01.2023, 12:58

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Рождественские праздники показали безумие двух диктаторов.

Рождественские праздники в очередной раз были использованы двумя фюрерами по-своему, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Путин провел его в одиночестве, о чем-то размышляя в ходе индивидуальной службы.

Синепалый сигнгуб, как обычно, поставил микрофон на амвоне и вещал. Остановимся на самых примечательных моментах:

1. Признание факта массовой миграции после событий 2020 года. Причем масштабы такие, что, по словам синепалого синегуба, обратно просятся тысячи. Просящихся оставим в больных фантазиях синепалого. Но сама сентенция означает, что уехали сотни тысяч. А каждый новый «законодательный шедевр» (здесь про Тортугу, а еще было узаконивание пиратства и параллельного импорта, а также секретный указ о бюджетном финансировании) возвращение стимулирует исключительно альтернативным образом.

В смесь концлагеря и Тортуги возвращаться желания нет. Тем более, что приглашение исключительно заманчивое – тюрьма и конфискация.

Скорее об эмиграции задумывается новая часть белорусов, которым хунта не оставила возможности зарабатывать внутри.

Отдельно заметим, что 2020 год до сих пор не дает покоя агрофюреру. Это к вопросу сравнений с 2006 или 2010 годом. Он тоже все понимает, и именно поэтому пытается перебить 2020 год образом миротворца. Как на внешнем, так и на внутреннем контуре.

2. Из вышесказанного следует то, что тема захода на очередной «круг переговоров» будет все серьезнее педалироваться. Естественно, «переговоры» будут исключительно на условиях хунты.

3. Проговорка: «кто бы мог подумать, что мы, славяне, будем воевать друг против друга». Оставим здесь чистосердечное признание того, что агрофюрер - это часть войны.

4. Признание того, что Свято-Елисаветинский монастырь собирает деньги, чтобы помогать «нашим парням на фронте». Подобной истории хватило, чтобы у «Дождя» забрали лицензию. Пустят ли теперь тех, кто поддерживает агрессию, и дальше зарабатывать на продолжение войны в Европу, большой вопрос.

Православный атеист на амвоне, рассуждающий про празднование Рождества всеми основными конфессиями страны, включая мусульман, - тройной кринж.

Диктаторы разные, но все же одинаковые, застрявшие глубоко в совке, смешанном с каким-то диким нагромождением суеверий, не имеющим отношения ни к одной из существующих религий.

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