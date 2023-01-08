Украинский танк уничтожил оккупантов, прятавшихся в промышленной зоне на Донбассе
- 8.01.2023, 13:07
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Удар по противнику попал на видео.
Пограничники на Донбассе уничтожили оккупантов из танка. Россияне скрывались в укрытиях в промышленной зоне, а в это время украинские защитники нанесли удар по противнику.
Об этом сообщает Telegram-канал ГПСУ.
«На Донбассе пограничники обнаружили оккупантов, занявших позиции в промышленной зоне. Бойцы скорректировали огонь собратьев из ВСУ и поджарили орков прямо в укрытиях!» - говорится в сообщении.
Как сообщал сайт Charter97.org, СБУ опубликовала видео уничтожения оккупантов снайперским огнем. Россияне оказались под прицелом в то время, когда отвлеклись на кроликов.