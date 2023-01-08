В Украине ликвидирован майор российского спецназа «Гром» 6 8.01.2023, 13:26

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Оккупанта на Новый год отправили «грузом 200» в родной Волгоград.

6 января в российском Волгограде похоронили ликвидированного в Украине 56-летнего ветерана спецназа «Гром» майора Олега Самсонова.

Самсонов до выхода на пенсию до 45 летнего возраста числился в спецназе «Гром», который относился сначала к управлению федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков региона, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

«Потом к ГУ МВД по Волгоградской области. Далее работал в службах безопасности. Видимо в прошлом году у пенсионера иссяк запас конфискованных еще при службе наркотиков и в 56-летнем возрасте Самсонов пошел добровольцем на «СВО» в Украину, где и зажмурился под Новый год 26 декабря», - рассказал Комахидзе.

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