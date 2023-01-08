В цирке Гомеля во время трюка с высоты упал российский акробат 6 8.01.2023, 13:55

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Артист отделался испугом и записью видео, похожего на «покаянное».

В субботу в гомельском цирке во время выступления российского «Королевского цирка» на батуте с большой высоты упал акробат. Парень отделался испугом, а позднее записал видео на фоне стены, в котором рассказал о своем самочувствии. О происшествии сообщает группа ВКонтакте «ЧП Гомель».

Во время выполнения трюка один из акробатов упал с батута с большой высоты. Зрители сообщили, что при падении он ударился головой. С манежа артиста унесли в бессознательном состоянии.

Чуть позже представители цирка рассказали, что артиста зовут Александр, с ним все в порядке. Сразу после падения он был обследован врачами, парень отделался легким шоком. Более того, он смог продолжить свою работу на последующих шоу.

Это сам артист подтверждает на коротком видео, которое выложили ВКонтакте. Правда, оно несколько напоминает «покаянные» видео, которые записывают с задержанными белорусские силовики.

Представитель российских циркачей Елизавета Чумакова сообщила: «Артист не учел совокупность факторов. Но мы уверяем, что инцидент единичный, коллеги провели «работу над ошибками» и сделали соответствующие выводы».

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