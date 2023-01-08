Забросали гранатами: украинские десантники показали штурм окопов РФ возле Бахмута 8.01.2023, 13:59

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Видео опубликовали егеря 71-й бригады ВСУ.

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины штурмовали позицию российских оккупантов под Бахмутом на Донетчине. Защитники Украины вступили с врагом в ближний бой – и победили.

Позиция россиян сейчас занята украинскими воинами. Видео боя показали в Десантно-штурмовых войсках.

На опубликованных кадрах бойцы ДШВ рассказывают, как брали штурмом позиции россиян в районе Бахмута.

«Поступила команда пойти на штурм вражеских позиций. Мы тремя группами по десять человек вышли на рубежи и начали работать. Дошли до первого окопа и начали работать гранатами. Забросали их немного гранатами. Обошли слева, справа по флангу люди, по центру. Помогала наша артиллерия - минометы, АГС. И было принято решение командиром роты зайти с флангов. И остальные по центру. Так мы штурмовали их позиции. И мы одержали победу, заняли их позиции», – рассказывает о бое защитник Украины с позывным «Паритет».

Ситуацию для украинских воинов осложнял тот факт, что враг знал об их планах, ведь штурм происходил днем.

«Штурм проходил днем. И это усложняло работу. Потому что враг знал, что мы подходим. Вражеские дроны летали. Они видели, когда мы подходили. Начала работать артиллерия по нас», – рассказывает другой воин с позывным «Агроном».

Впрочем, это не помешало украинцам сначала забрасывать оккупантов гранатами, а затем - добить захватчиков из стрелкового оружия.

«И в дырочку забрасывали, и налево, и направо. Они выскакивали из этого блиндажика, перепрыгивали во второй окопчик. Мы что налево работали, что направо. И с правого фланга видно, как мы заходили. Там командир роты заходил. Тоже хорошо отработал, видно, как прямо туда им, в блиндажик, бросил гранату... Затем доработали стрелковым оружием и заняли позиции», – говорит «Паритет».

Воины признаются: этот штурм был крайне рискованной операцией.

«На такой дистанции, на таком участке местности сделать это очень тяжело. Возможно, как мы показали, но это очень и очень тяжело. Психологически, физически ты должен быть к этому подготовлен», - считает «Агроном».

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