Стало известно, как для белорусов будут повышать земельный налог в 2023 году 8.01.2023, 14:03

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Налоговики рассказали подробности о поднятии ставок.

В Министерстве по налогам и сборам рассказали о применении повышающего коэффициента 3 к ставкам земельного налога по земельным участкам, на которых отсутствуют капитальные строения.

С 1 января 2023 года земельный налог по земельным участкам, на которых отсутствуют капитальные строения, исчисляется по ставкам, увеличенным на коэффициент 3. В МНС обратили внимание, что определение земельных участков, на которых отсутствуют капитальные строения, содержится в Налоговом кодексе. К таким участкам приравниваются и те, на которых есть хотя бы одно незарегистрированное или недостроенное здание.

Плательщиками земельного налога по таким земельным участкам признаются в том числе бюджетные организации.

К земельным участкам, на которых отсутствуют капитальные строения, не применяются льготы, установленные Налоговым кодексом, а также иные льготы, если иное прямо не будет установлено законодательными актами и налоговым законодательством.

Напомним, в 2023 году власти подняли ставки земельного налога: повышение затронуло и население, и бизнес. Рост — на уровне 19%. К примеру, ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны повысили до 14,71 рубля за гектар (было — 12,32 рубля). Рост — 19%. Для бизнеса повысили земельный налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков. Он составлял в 2022 году 184,52 рубля за гектар. С этого года сбор подняли до 220,32 рубля. Рост — на 19,4%.

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