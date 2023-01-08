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Неудачный штурм Бахмута «вагнеровцами»: мертвые оккупанты лежат штабелями

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  • 8.01.2023, 14:30
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Неудачный штурм Бахмута «вагнеровцами»: мертвые оккупанты лежат штабелями

Украинские пограничники уничтожили большую группу наемников из ЧВК.

Украинские пограничники отбили атаку наемников из ЧВК «Вагнера» на свои позиции под Бахмутом.

Видео с результатами неудачной атаки ЧВК «Вагнера» на бойцов пограничной службы Украины, воюющих в Бахмуте, показал СтратКом ВСУ.

В результате атаки «вагнеровцы» потеряли 18 штрафников ликвидированными, которых пограничники уложили штабелем на вывоз и последующее хранение в рефрижераторах. Еще около 20 российских наемников были ранены.

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