Неудачный штурм Бахмута «вагнеровцами»: мертвые оккупанты лежат штабелями

Неудачный штурм Бахмута «вагнеровцами»: мертвые оккупанты лежат штабелями1
- 8.01.2023, 14:30
- 2,966
Украинские пограничники уничтожили большую группу наемников из ЧВК.
Украинские пограничники отбили атаку наемников из ЧВК «Вагнера» на свои позиции под Бахмутом.
Видео с результатами неудачной атаки ЧВК «Вагнера» на бойцов пограничной службы Украины, воюющих в Бахмуте, показал СтратКом ВСУ.
В результате атаки «вагнеровцы» потеряли 18 штрафников ликвидированными, которых пограничники уложили штабелем на вывоз и последующее хранение в рефрижераторах. Еще около 20 российских наемников были ранены.