Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в центре Минска 8.01.2023, 14:37

Жилье расположено в самом сердце белорусской столицы.

Жить в центре города престижно и удобно, ведь самые популярные места находятся недалеко или вообще в шаговой доступности. Журналисты realt.by решили посмотреть, как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в пределах первого кольца Минска — в самом его сердце.

Улица Гебелева (Московский район)

Кирпичный дом на Гебелева, 3 был построен в 1959 году. Он четырехэтажный. В нем продается квартира на первом этаже. Однушка занимает 28,5 м², кухня — 5,1 м².

Автор объявления пишет, что в доме высокий первый этаж. В однушке нет балкона, но есть подвал. Дом после капитального ремонта. Одна из сторон дома огорожена забором.

Однушка продается в аккуратном состоянии. В оконных проёмах установлены деревянные стеклопакеты. Напольное покрытие - деревянная доска. На кухне установлена новая корпусная мебель. Санузел - совмещенный.

Дом находится недалеко от Немиги. Рядом располагается станция метро «Площадь Францишка Богушевича».

Стоит квартира - 43 900 долларов. Квадратный метр - 1540 долларов.

Улица Антоновская (Партизанский район)

Продается квартира на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1961 года постройки на Антоновской, 22. Общая площадь объекта - 29,9 м², кухня - 5,8 квадратного метра.

Квартира продается с мебелью. В однушке установлены стеклопакеты, полы — деревянные. В совмещенном санузле лежит плитка.

Рядом находятся парки, в то числе парк Горького, стадион «Динамо» и Октябрьская улица.

Квартира стоит 38 900 долларов. Цена «квадрата» — 1301 доллар.

Улица Заславская (Центральный район)

В 12-этажном кирпичном здании 1994 года постройки на Заславской, 19 продается однокомнатная квартира площадью 36,3 м². Кухня занимает 7,7 м². Однушка располагается на первом этаже.

Особенность квартиры в том, что тут есть два балкона. В однушке раздельный санузел. На полу лежит ламинат.

Стоимость квартиры - 51 500 долларов. Квадратный метр - 1419 долларов.

Улица Первомайская (Партизанский район)

Квартира находится на Первомайской, 20/1 в пятиэтажном доме 1958 года постройки. Однушка располагается на третьем этаже и занимает 31,9 м², кухня - 5,45 м².

Квартира продается с нормальным ремонтом. В жилой комнате два окна, есть шкаф-купе, кладовка. На полу лежит ламинат, в совмещенном санузле — плитка.

Дом находится напротив парка Горького со стороны трамвайных путей.

Однушка стоит 52 700 долларов. Цена «квадрата» — 1 652 доллара.

Улица Короля (Московский район)

Пятиэтажный кирпичный дом на Короля, 11 был возведен в 1962 году. Там на 4 этаже продается однушка площадью 29,98 м², кухня занимает 6,42 м².

Квартира продается под ремонт. Здесь есть балкон и совмещенный санузел.

Недалеко располагается станция метро «Фрунзенская» и парк.

Квартира стоит 43 тысячи долларов. Один «квадрат» выйдет в 1434 доллара.

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