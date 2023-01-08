«Удар по базе в Макеевке – это начало, скоро будут новые сюрпризы» 8.01.2023, 14:48

Командование российской армии ситуацию изменить не сможет.

Удар по базе в оккупированном городе Макеевка, во время которого погибли сотни мобилизованных из РФ, отправленных воевать против украинцев, стал звоночком для оккупантов. Однако думать, что теперь они примут меры, способные предотвратить подобные инциденты, – ошибка. Несмотря на огромный резонанс в России произошедшего, командование оккупационной армии ситуацию изменить не сможет.

Подробнее об этом, а также о том, почему в ближайшее время тысячи оккупантов получат путевку на тот свет, пишет obozrevatel.com.

МО ушло в глухую оборону

Со дня удара по базе в Макеевке уже прошла неделя, однако до сих пор родственники многих мобилизованных не знают, что с ними произошло. Самый главный вопрос, конечно, – живы ли. Горячие линии оказались бесполезными – родителям и женам военнослужащих упорно рекомендуют ждать.

Жители Самарской области сейчас требуют у властей полный список тех, кто погиб и выжил под обстрелом в Макеевке в новогоднюю ночь. Создали и петицию с таким требованием, которая за четыре дня набрала почти 45 тысяч подписей.

Однако и местные власти, и МО РФ молчат, причем не только потому, что погибших сложно опознать, но и потому, что их число может быть слишком велико.

Официально минобороны России объявило об ударе HIMARS, нанесенном в новогоднюю ночь по зданию бывшего ПТУ в Макеевке, 2 января. Сначала в ведомстве страны-агрессора заявили, что погибли 63 военнослужащих, затем эта цифра выросла до 89 человек. По данным очевидца, поговорившего с российским оппозиционным каналом «Вёрстка», погибших может быть «порядка 200», а по информации Страткома ВСУ, – около 400. Много оккупантов было ранено.

Ирония судьбы: российские военнослужащие погибли сразу после того, как их согнали в актовый зал слушать поздравление Путина.

Такое массовое «самоубийство» в Макеевке стало первым случаем за все время войны, когда российское минобороны и гражданские чиновники довольно быстро признали сам факт случившегося и наличие потерь. Однако их к этому вынудили обстоятельства: информация уже просочилась в сеть, а большое количество погибших скрыть все равно бы не получилось. И пусть пока еще данные серьезно занижены, сути это не меняет.

Макеевка – это «анонс»

Армия Украины, в отличие от российской, наносит удары исключительно по военным объектам врага. Потому пусть даже и гражданские здания, но используемые оккупантами, особенно для размещения военнослужащих, – это законная цель.

Чем больше захватчиков отправится на тот свет, тем меньше горя они принесут украинцам – и это то, что должны осознать как мобилизованные в РФ, так и их родственники. Единственный гарантированный способ остаться в живых – избежать отправки на войну.

А в том, что в ближайшее время удары по оккупантам будут идти по нарастающей, нет никаких сомнений.

«Удар по базе оккупантов в Макеевке – это только начало, скоро будут новые сюрпризы», – говорит собеседник OBOZREVATEL в разведке. По его словам, предотвратить это Россия не сможет.

Российский сегмент Telegram и «военкоры» захлебывались в истерике: мол, как так, что в зоне боевых действий такое количество военнослужащих собрали в одном месте.

Потом появились объяснения, что будто бы из-за нехватки помещений, но это смешно: на захваченной территории оккупанты «отжимают» все, что только возможно.

«Дело в другом. У большинства мобилизованных россиян мотивации воевать нет, впрочем, как и соответствующей подготовки, они мечтают только о том, чтобы выжить. Многие готовы бежать при удобном случае. Потому размещать их небольшими группами, например в частных домах, командование боится: как их потом контролировать? Намного проще согнать в то же здание ПТУ», – объяснил наш собеседник.

Так что сегодня мест массового размещения (скопления) оккупантов еще много, и все они представляют цель. Впрочем, думать, что небольшим группам будет спокойнее, – ошибочно: тут тоже есть достаточно вариантов для успешной ликвидации врага.

P. S. Со вчерашнего дня в Самарской области РФ начали хоронить погибших в Макеевке оккупантов. Но самое интересное, что и выживших Россия упорно хочет «утилизировать»: после лечения в госпиталях их снова отправят на войну.

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