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ВСУ пойдут вперед: названо главное направление контрнаступления

  • 8.01.2023, 15:05
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ВСУ пойдут вперед: названо главное направление контрнаступления

Целью является выход к границам Украины 1991 года.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о том, каким может быть направление нового контрнаступления Вооруженных сил Украины.

На вопрос Corriere della Sera о том, будет ли Мелитополь следующей целью ВСУ на южном фронте, он ответил, что главной целью является выход к границам 1991 года.

«Поэтому да, конечно, и Мелитополь», — подчеркнул представитель ГУР.

Он пояснил, что украинские воины сделают все возможное для завершения войны между Украиной и Россией в текущем году. Главной целью является выход к границам нашей страны 1991 года.

«Мы будем пытаться сделать все возможное, чтобы достичь завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в России и будет ли экономическое давление оставаться высоким», — заявил собеседник.

Скибицкий добавил, что это также зависит и от того, останется ли международная поддержка Украины столь же сильной, как сегодня.

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