Ученые выяснили, почему современные люди «никогда не взрослеют» 5 8.01.2023, 15:10

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Эта же особенность была и у неандертальцев.

Мозг млекопитающих состоит из четырех частей, или долей, каждая из которых выполняет свою функцию. Лобная доля связана с осознанными движениями и абстрактным мышлением, височная доля — с сохранением памяти, затылочная доля — со зрением, а теменная доля отвечает за интеграцию сенсорной информации.

В этом отношении мозг человека не особенно отличается от мозга его родственников, приматов: в нем присутствуют все те же четыре доли, хотя их пропорции отличаются. Чтобы оценить разницу в пропорциях долей мозга между человеком и обезьянами, международная группа исследователей из Австралии, США, Италии и Великобритании изучила трехмерную структуру мозга у ископаемых и современных приматов разных возрастов, использовав два подхода, палеонтологический и эмбриологический.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Оказалось, что в мозгу человека наблюдается самая высокая степень взаимосвязи между теменной и лобной долями. Однако в этом отношении мы не уникальны: такая же степень интеграции была обнаружена и в мозгу неандертальца.

Изучив изменения в мозгах человекообразных обезьян в процессе их роста, ученые обратили внимание, что мозг шимпанзе гораздо больше похож на человеческий, пока эти обезьяны не достигнут подросткового возраста. После этого у обезьян связь двух долей быстро сокращается, а вот у людей и, по-видимому, неандертальцев сохраняется и во взрослой жизни.

Иными словами, важен не только общий объем мозга, но и степень взаимосвязанности его долей. Детство — период наиболее активного познания мира и формирования новых связей, так что, сохраняя «детскую» структуру мозга, мы способны до старости формировать новые навыки и познавать окружающий мир, тогда как взрослым шимпанзе заниматься этим гораздо сложнее.

Такой «синдром Питера Пэна» сыграл важную роль в эволюции человеческого разума. Судя по его наличию у неандертальцев, они были намного более интеллектуальны, чем считали исследователи еще полвека назад. Наши ближайшие вымершие родственники вовсе не были «жестокими тупицами»: они владели навыками изготовления сложных орудий, обладали абстрактным мышлением и своеобразной культурой, так что их вымирание около 40 тысяч лет назад вовсе не было победой «умных» Homo sapiens над «глупыми» неандертальцами.

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