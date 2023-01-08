«Отдаешь сотку, а в руках – пару пакетиков» 1 8.01.2023, 15:25

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Белоруска рассказала о необычном увлечении.

Юлия Драневич работает баристой, а в свободное от работы время находит успокоение от суеты, перебирая маленькие бусинки. С чего все началось, сколько времени уходит на плетение и в чем особенность такого хобби, Юлия рассказала Intex-press.

Юлия Драневич считает себя творческим человеком, который ценит уют и гармонию во всем. Пока она работает баристой и не знает точно, с какой профессией в будущем свяжет свою жизнь. Но бисер, как отмечает девушка, часть ее жизни уже сегодня.

– Мне нравится быть красивой. Золото я не люблю, но вот яркие цвета и украшения – это мое, – рассказывает Юлия. – Идея с бисером была спонтанной: я купила один пакетик, было очень интересно, как это вообще – делать колечки из бисера. Раньше я даже иголку в руках не держала! В итоге решила, что сплету пару колец для подруги и на этом остановлюсь.

Первое время, признается девушка, было непонятно и трудно.

– Но меня это не бесило, я терпеливо старалась, – отмечает она.

Чокеры, кольца, серьги

Изготовлением украшений Юлия занимается около полугода. Пока все на уровне хобби. хотя иногда знакомые просят сделать какое-то украшение.

– Что я делаю из бисера? Чаще всего это чокеры, колье, серьги, кольца и брелоки. Колечки уже делаю относительно быстро, так как их я уже смастерила много и научилась делать это ловко и качественно, если, конечно, там нет какого-то суперсложного дизайна, – рассказывает девушка.

Недавно, к примеру, попросили сделать кольцо в виде зайца. На то, чтобы придумать, как это сделать красиво, говорит Юлия, ушло несколько недель. А вот когда с теорией было покончено, с практической частью она справилась быстро.

На разные изделия уходит разное количество дней. На изготовление колье, например, девушке порой требуется дня 3-4.

– Потому что хочу сделать качественно, а не лишь бы как. Да и основную работу никто не отменял.

Отдаешь сотку, а в руках – пару пакетиков

По словам девушки, хорошие материалы для бисероплетения, достаточно дорогие. Бисер ведь тоже бывает разного качества, и от этого зависит его цена: чем качественнее – тем дороже. Есть пакетики и за 10 рублей, есть и по более высокой цене.

– Последний раз, когда я закупалась, потратила немало денег, а по факту: отдаешь сотку, в руках – пару пакетиков бисера, – отмечает Юлия. – Одного маленького пакетика хватает только на одно кольцо. А если оно сложного плетения, еще и разноцветное, то и все два пакетика уйдут.

Зато работа приносит удовольствие и ей, и друзьям, которым она дарит свои изделия.

– Хочется сделать им приятно. А мне приятно, что мои работы им нравятся, они всегда так сильно умиляются, рассматривая и примеряя сделанные мной украшения, – поясняет девушка. – А еще я люблю красиво упаковывать свои работы. Специально накупила конвертов и всяких штук, чтобы их украшать.

«Приятно дарить положительные эмоции»

Юлия отмечает, что многим по душе просто черное или просто белое кольцо. Ей же больше нравится делать цветные изделия.

– Белое или черное – для меня это скучно, – поясняет она.

И хотя для Юлии бисероплетение пока больше как хобби, она уже задумывается о том, чтобы зарабатывать на этом.

– Страничку в соцсети я не веду, хотя часто предлагали и мысли об этом меня посещают все чаще. Ведь бисер сейчас – это модно, – говорит она. – Тем более, что знакомые отзываются о моих работах с восхищением. Я же делаю их на совесть, чтобы все было как можно лучше. К тому же я люблю пробовать делать что-то новое, сложное. И пусть не всегда уверена в том, что получится, все равно берусь, даже если это может занять много времени.

По словам Юлии, занятие с бисером помогает ей успокоиться, сосредоточиться.

– Я кайфую от процесса. К тому же очень приятно понимание того, что я своими руками делаю что-то для другого человека, что вещь, сделанная мной, доставит ему положительные эмоции, – резюмирует она.

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