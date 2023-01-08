Часть большого плана: в ГУР раскрыли новые подробности удара по Макеевке 8.01.2023, 15:30

4,342

Российские солдаты получили важное «послание».

Удар по сосредоточению мобилизованных оккупантов в Макеевке был частью плана украинских сил. Цель которого - помешать российскому наступлению.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Corriere della Sera.

«Макеевка является частью нашего контрнаступления, которое началось в августе, и будут другие (удары - ред.): это часть плана, чтобы избежать очередного российского наступления. Для них это была большая потеря», - говорит Скибицкий.

При этом он отметил, что сейчас трудно оценить, какие точные потери в Макеевке понес противник.

«Наверное, это послание всем российским солдатам, которых отправили воевать, это им такой знак. Так бывает с теми, кого Путин отправляет на фронт. И для генералов, принимающих столь дурацкое решение, концентрируя столько людей в одном месте», - акцентировал Скибицкий. .

При этом он добавил, что за последние две недели россияне перебросили много военных не только на восточное направление, но и в Запорожскую и Херсонскую области.

«Их перевозили поездами и самолетами, из Ростова и других регионов на границе с Украиной», - добавил представитель ГУР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».