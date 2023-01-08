Погранслужба Литвы: Спокойствия на границе с Беларусью нет

Погранслужба Литвы: Спокойствия на границе с Беларусью нет2
- 8.01.2023, 15:34
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Ситуация временами вызывает беспокойство.
Пресс-секретарь Погранслужбы Литвы Гедрюс Мишутис рассказал о ситуации на границе с Беларусью. Напомним, в середине декабря литовские войска прекратили регулярное патрулирование границы. Поток мигрантов, по словам представителя Литвы, остается высоким и граница еще не спокойна. Об этом пишет литовское издание Delfi.
Мишутис отмечает, что дежурство на границе было отменено, поскольку забор и системы пограничного контроля в настоящее время позволяют обеспечить максимальную безопасность, но, по его словам, ситуация временами вызывает беспокойство.
«На самом деле, спокойствия нет. Самые большие потоки в последнее время были в Латвии, а, например, в Польше границу каждый день пытаются пересечь 50-70 нелегальных мигрантов. Ситуация на самом деле неспокойная», — сказал представитель Погранслужбы.
При этом, с его слов, усиленная охрана границы обнадеживает, поскольку, по его словам, участок границы можно более тщательно отслеживать и контролировать более эффективно.
Однако поток нелегалов, по словам представителя Погранслужбы Литвы, не вызывает волнений.